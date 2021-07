Carla Zambelli critica STF e desabafa: “Sequer posso dizer o que penso. Se disser, posso ser presa. Querem destruir o presidente”

A deputada federal Carla Zambelli (PSL – SP), através de um vídeo publicado nas suas redes sociais, fez um desabafo sobre situação de também deputado Daniel Silveira, que atualmente encontra-se preso.





Zambelli, em tom de desabafo, afirmou que não se sente a vontade de expressar o que pensa com medo de acabar tendo o mesmo destino de Silveira. Para ela, existe uma tentativa de ‘destruir’ o presidente a qualquer custo.





“A todo momento, a todo custo, a tentativa é de destruir o presidente e quem quer que esteja ao lado do presidente. A gente precisa se multiplicar e as pessoas precisam entender que o presidente tem feito tudo que está ao alcance dele”, desabafou ela.









Zambelli expressou sua insegurança:





“Além de tudo, não posso dizer o que eu penso: temos 11 ministros do STF, ou vários ministros do STF, que se julgam deuses, se julgam acima do Bem e do Mal. Sequer posso dizer o que penso. Se disser, daqui a algumas horas, pode bater a Polícia Federal na minha porta e me prender. Assim funciona nossa Justiça”. (Folha da República)