CGD investiga inspetora suspeita de espancar mulher por ciúmes e policiais militares por estupros

Uma inspetora da Polícia Civil do Ceará (PCCE) passou a ser investigada administrativamente pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) por suspeita de espancar e ameaçar de morte, na posse de arma de fogo, uma mulher que se diz amiga do companheiro da servidora, motivada por ciúmes. O Órgão também abriu processos investigativos contra dois policiais militares, suspeitos de estupros contra adolescentes.





A CGD instaurou uma Sindicância Administrativa contra a policial civil, conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) da última terça-feira (27). O documento traz que as agressões ocorreram no local de trabalho da vítima, em um prédio na Avenida Santos Dumont, em Fortaleza, no dia 10 de setembro do ano passado.





Segundo a vítima, a policial estava esperando ela voltar da hora de almoço, por volta de 12h30. Quando a denunciante entrou no prédio, a agente de segurança teria dirigido palavras de baixo calão contra ela, azunhado seus braços e rosto, dado murros em sua barriga e puxado seus cabelos.





Após o espancamento, a inspetora ainda teria sacado uma arma de fogo e apontado para a mulher. Segundo a vítima, a policial vive maritalmente com um amigo dela e teria ficado com ciúmes depois de ter interpretado erroneamente uma mensagem, em uma rede social. A mulher afirma ainda que, em um episódio anterior, a agente de segurança já tinha ido ao trabalho dela para falar mentiras e ameaçá-la.





Laudo pericial elaborado pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce) constatou lesões nos dois braços e no ombro direito da mulher, "com a conclusão de que foi agredida fisicamente com objeto contundente".





PMS SÃO SUSPEITOS DE ESTUPRAR ADOLESCENTES





A Controladoria Geral de Disciplina também publicou outras duas portarias, no DOE da última terça (27), para abrir investigações contra dois policiais militares suspeitos de estuprar adolescentes, em Fortaleza e em Quixadá.





Um Conselho de Disciplina foi instaurado contra um sargento da Polícia Militar do Ceará (PMCE) suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos, em Fortaleza, no último dia 13 de julho. Segundo a denúncia recebida pela CGD, o PM se aproximou da garota quando estava de serviço, na viatura policial, e pediu o telefone dela.





O crime teria causado abalo à jovem, que tentou suicídio. O laudo da Pefoce constatou "existência de vestígios de conjunção carnal e rotura himenal recente".





O caso também é investigado criminalmente pela Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca), da Polícia Civil.





O outro Conselho de Disciplina aberto pela CGD tem como alvo um sargento da da Reserva Remunera da Polícia Militar, suspeito de estupro e corrupção de menores. De acordo com a publicação, o agente de segurança procurava por adolescentes e prometia o pagamento de dinheiro para terem relações.





Os fatos são de 2018, e a Polícia Civil investigou a partir de 2019. O policial militar já foi denunciado pelos crimes pela 3ª Promotoria de Justiça de Quixadá, do Ministério Público do Ceará (MPCE).





(Diário do Nordeste)

Foto: Fabiane de Paula