PF atua em municípios do Ceará onde ocorrerão eleições suplementares

A Polícia Federal (PF) no Ceará está atuando na segurança dos três municípios cearenses onde ocorrerão novas eleições para prefeito(a) e vice, no próximo domingo (1º). Policiais federais já se encontram nas cidades de Martinópole, Missão Velha e Pedra Branca desde a última terça-feira (27).





Com o objetivo de prevenir e reprimir crimes eleitorais, a PF está presente nos municípios com policiamento móvel ostensivo e velado.





Os trabalhos eleitorais da PF são integrados às determinações da Justiça Eleitoral e aos esforços dos demais integrantes do sistema de segurança pública do Ceará, visando assegurar o equilíbrio nas eleições, o livre exercício do voto e a prevenção e repressão às infrações penais eleitorais.





Na manhã desta quinta-feira (29), a PF cumpriu três mandados de busca e apreensão em Missão Velha, no Ceará, no combate a crimes de corrupção eleitoral, popularmente conhecida como “compra de votos” e violação do sigilo do voto, previstos nos artigos 299 e 312 do Código Eleitoral.





Os mandados foram expedidos pela Justiça Eleitoral e cumpridos em domicílios de investigados em Missão Velha, em decorrência de investigação em inquérito policial.





Não houve prisão. As investigações da PF e os trabalhos ostensivos e de inteligência continuam nos três municípios onde ocorrem eleições. (CN7)