Ciro despenca em pesquisa, é ultrapassado por Datena e fica em quarto lugar

A nova pesquisa da corrida presidencial do Instituto Paraná mostra que o apresentador Datena ultrapassou Ciro Gomes na disputa pelo terceiro lugar.





Ciro, agora, tem que repensar se continua candidato. As chances dele implodiram ao focar ataques a Lula. Esse comportamento ameaça até a continuidade do poder dos FGs no Ceará. Na briga pelo Planalto, Lula e Bolsonaro estão empatados tecnicamente no 1º turno presidencial.





Além disso, entre os nomes pesquisados, Datena é o que tem o maior potencial eleitoral: 52,6% dos entrevistados responderam que "podem votar” nele no ano que vem. Ele também tem a segunda menor rejeição, já que 39,1% afirmam que não votariam nele de jeito nenhum, atrás apenas da senadora Simone Tebet (MDB) com 37,5%.





A pesquisa ouviu 2010 eleitores, entre os dias 24 e 28 de julho, em 26 estados e no Distrito Federal, abrangendo 155 municípios brasileiros. (CN7)