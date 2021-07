PRF PRENDE CAMINHONEIRO SOB EFEITO DE ANFETAMINA EM SOBRAL

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recebeu denúncias de que um caminhão tanque de transporte de combustíveis estaria trafegando de forma arriscada no trecho entre Tianguá/CE e Sobral/CE, BR 222.





Por volta das 16h20 a equipe da PRF da unidade de Sobral/CE conseguiu interceptar o caminhão no km 221 da BR 222 que se tratava de um veículo tanque para transporte de produtos perigosos (combustíveis). A partir da entrevista o policiais realizaram verificação dos documentos de trabalho do condutor constatando que o condutor transitou de Fortaleza/CE para São Luís/MA e já retornava com um tempo de 45 horas de trabalho e que somente tinha descansado 6 horas, transitando por aproximadamente 1.350 kms.





Nesse momento os policiais realizaram revista e encontraram uma cartela de anfetamina (rebites) da marca nobésio forte que é medicamento proibido utilizado para inibir o sono fazendo o motorista dirigir por horas e horas sem dormir, aumentando muito o risco de acidentes.





Essa conduta é considerada crime de porte de droga para consumo. O veículo foi retido e o motorista indiciado pelo delito.





(PRF)