Ciro se lança como a 3ª via para 2022: "Nem Lula, nem Bolsonaro"

O ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) se lançou como pré-candidato da terceira via à Presidência da República nas eleições de 2022. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (12), Ciro diz que o “mais difícil” é saber “o que devemos fazer” em relação aos projetos do país.





– Porque o mais fácil a gente sabe o que é: nem Lula, nem Bolsonaro – disse.





De acordo com o pré-candidato, suas críticas contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que vêm se intensificando nos últimos meses, têm em vista o que o ex-presidente “diz que fez, e não fez”.





– É pelo que ele fez de errado e tentou esconder. E, principalmente, pelo que ele fará e não terá condições de fazê-lo – afirmou o pedetista.





Na avaliação de Ciro, Lula não tem um projeto claro para comandar o Brasil, e “não tem nova proposta nem energia sincera para fazê-lo”.





Já nas críticas contra a reeleição do chefe do Executivo, Jair Bolsonaro, Ciro diz que condena tudo o que o presidente representa.





– As mentiras e as traições que cometeu e vem cometendo contra o povo brasileiro e maldade e a destruição entranhadas em sua alma – declarou.





Ao se lançar como a solução da polarização entre Lula e Bolsonaro, o ex-governador do Ceará aproveita os dados do levantamento Genial/Quaest, divulgado na quarta-feira (7), que mostrou que 31% dos brasileiros dizem que não gostariam que nem Lula e nem Bolsonaro vencessem as eleições.





– Eu tenho um plano completo para tirar o Brasil desse dilema – garante Ciro.





Fonte: Pleno News