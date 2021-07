Com tom otimista, Bolsonaro diz que estará de volta “em breve”

Ainda internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, se recuperando de uma obstrução intestinal, o presidente Jair Bolsonaro fez uma nova publicação em suas redes sociais nesta sexta-feira (16). Em tom otimista, o líder disse que pretende estar “em breve, de volta a campo”.





– Em breve, de volta a campo, se Deus quiser! Muito fizemos, mas ainda temos muito a fazer pelo nosso Brasil! Obrigado pelo apoio e orações. Um forte abraço a todos! – escreveu.





No boletim médico mais recente, divulgado na noite de quinta-feira (15), a Secretaria Especial de Comunicação do Planalto (Secom) informou que o presidente Jair Bolsonaro retirou a sonda nasogástrica e deve começar a se alimentar normalmente a partir desta sexta-feira (16). Embora ainda não haja previsão de alta, ele manteve “evolução clínica satisfatória”.





Em entrevista à RedeTV! ao lado de Bolsonaro no quarto do hospital Vila Nova Star, em São Paulo, o médico Antônio Luiz Macedo, responsável pelo tratamento do presidente, afastou a possibilidade, “em princípio”, de uma nova intervenção cirúrgica. (Pleno News)