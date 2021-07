Curso de Medicina UNINTA abre 10 vagas para transferidos

O Centro Universitário Inta (UNINTA) lançou o edital 2021.2 de Transferidos para o curso de Medicina, campus Sobral. Estão sendo ofertadas 10 vagas. As inscrições devem ser realizadas no site uninta.edu.br/medicina até o dia 25 de julho. Atendendo às medidas de biossegurança devido a pandemia, o processo seletivo será 100% online, com realização de prova no dia 02 de agosto.





A Comissão Permanente de Processos Seletivos destaca que não serão aceitas inscrições de candidatos que estejam em situação de cancelamento ou abandono na instituição de origem ou ainda que estejam cursando Medicina em instituições de outros países. O curso deve ser de instituição brasileira autorizada ou reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).





Para confirmar a inscrição no processo seletivo, é necessário efetuar o pagamento da taxa, no valor de R$ 800,00, até o dia 26 de julho. A prova será realizada no dia 02 de agosto. Na data e horário da prova o candidato deverá acessar o endereço indicado e realizar o acesso utilizando o login e senha que será previamente informado pela instituição.









Serviço





Processo Seletivo para Transferidos - Faculdade de Medicina UNINTA





Período de inscrição: 14 a 25 de julho





Prova Online: 02 de agosto