POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM INVESTIGADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO EM SOBRAL

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) cumpriu, na tarde dessa terça-feira (13), um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem suspeito de tráfico de drogas e de roubo, na Região Norte. A ofensiva ocorreu no município de Sobral, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.





No dia 16 de abril, o suspeito e outro homem realizaram um roubo contra um estabelecimento comercial, no município de Groaíras, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. Após a ação criminosa, um dos suspeitos foi capturado em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), sendo este identificado como Marcondes Albuquerque de Sousa (22), com antecedentes criminais por receptação. Com ele, foi encontrada uma arma de fogo, que havia sido usada no crime. O homem foi autuado em flagrante por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.





No mesmo dia do crime, as equipes policiais realizaram buscas para capturar o segundo suspeito, identificado por José William Muniz Pereira (19), mas este não foi encontrado. Porém, em sua residência, foram encontradas e apreendidas cinco pedras de crack, oito trouxinhas de maconha e uma quantia em dinheiro. De posse da materialidade do fato, a autoridade policial da PC-CE representou pelo mandado de prisão em desfavor de William.





O homem foi preso ontem, no município de Sobral, por policiais civis da Delegacia Regional de Sobral. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal do mesmo município pelos crimes de roubo e tráfico de drogas, em razão dos entorpecentes encontrados no imóvel do suspeito. A Polícia Civil segue investigando o caso visando identificar outras pessoas envolvidas em práticas criminosas na cidade.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.





As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3677-4711, Delegacia Regional de Sobral. O sigilo e o anonimato são garantidos.





Fonte: Polícia Civil/CE