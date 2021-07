Diretor da Santa Casa de Misericórdia de Sobral participa de reunião com Ministro da Saúde

O diretor-geral da Santa Casa de Misericórdia de Sobral Dr. Klebson Carvalho, participou de uma reunião com o Ministro da Saúde Marcelo Queiroga, nesta quarta-feira (30/06). Na ocasião, o gestor apresentou um balanço dos serviços prestados pela Instituição filantrópica aos 55 municípios da Região Norte do estado do Ceará e solicitou aumento financeiro do teto do hospital por destinar 100% dos seus serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS) e pelo atendimento em alta complexidade.





De acordo com dados da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos (CMB), as instituições filantrópicas respondem por mais de 50% dos atendimentos realizados pelo SUS no Brasil e cerca de 60% dos procedimentos de alta complexidade.





"Estamos buscando parceria com o Governo Federal para proporcionar o atendimento de qualidade e humanizado que a população merece ter. Atualmente, a Santa Casa de Sobral opera com taxa de ocupação acima da sua capacidade de internação. São pacientes diagnosticados com diversas comorbidades, além da Covid-19. Apesar de estarmos vivenciando uma pandemia que afetou financeiramente a maioria dos hospitais do país, onde houve o aumento de até 100% no preço dos medicamentos e equipamentos de proteção individual, continuamos atendendo e salvando vidas", ressaltou o diretor da Santa Casa de Sobral, Dr. Klebson Carvalho.





Durante a reunião, também foi solicitado ao Ministério da Saúde o deferimento de uma ação relacionada ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) que permite que empresas tributadas pelo lucro real e pessoas físicas optantes pelo modelo de declaração completa destinem até 1% do seu Imposto de Renda para projetos de entidades filantrópicas na área oncológica.