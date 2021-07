CARNIFICINA EM SOBRAL: MULHER É EXECUTADA COM VÁRIOS TIROS NA FAZENDA ALEGRE

Por volta das 21h00 desta sexta-feira (2), indivíduos em duas motos executaram uma mulher com vários tiros na Fazenda Alegre. A mulher morreu no local. O companheiro da vítima foi atingido no braço.





Segundo informações, quatro homens armados de revólver invadiram a residência da vítima e a executaram com vários tiros.





Os criminosos fugiram logo após o crime, tomando rumo ignorado.





A vítima foi identificada como Larissa.





As Polícias Civil e Militar estão realizando diligências na tentativa de localizar e prender os autores do crime.





Sobral já registra 55 homicídios dolosos no corrente ano.





Mais detalhes em instantes!