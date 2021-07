Gleisi diz que Ciro é “pior” que Bolsonaro

A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, disparou ataques contra o ex-aliado Ciro Gomes depois que o pedetista fez críticas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Gleisi reagiu no Twitter após Ciro chamar Lula de “o maior corruptor da história do moderna brasileira”.





Para Gleisi, a postura crítica de Ciro, que sistematicamente tem atacado Lula, o torna semelhante a Jair Bolsonaro.





– Ciro Gomes está competindo com Bolsonaro na mentira e na baixaria. Os métodos são iguais porque os dois tremem de medo de enfrentar Lula nas urnas – escreveu a deputada.





Ainda segundo Gleisi, a afronta de Ciro é “pior” que a de Bolsonaro.





– No caso do Ciro é ainda pior. Mente e ofende para ter palanque na mídia e ficar mais ‘confiável’. Passou de coronel para jagunço da direita – completou.





“MAIOR CORRUPTOR DA HISTÓRIA”





Nesta sexta-feira (2), Ciro Gomes acusou Lula de ser “o maior corruptor da história do Brasil”. Para o ex-governador, o líder petista, além de corrupto, promove a corrupção entre seus pares e outros partidos.





– Lula é o maior corruptor da história moderna brasileira. O Lula apodrece onde ele bota a mão. Eu sei que ele é corrupto. Para além de ser corrupto, é um grande corruptor – disse ao UOL.