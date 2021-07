DJ Ivis é preso após agressões contra ex-mulher

Nesta quarta-feira (14), o cantor DJ Ivis foi preso em Fortaleza (CE). Ele foi detido por causa dos vídeos de agressões contra a ex-mulher, Pamella Holanda, que foram divulgados nas redes sociais.





A prisão de Ivis foi confirmada pelo governador do Ceará, Camilo Santana, que deu declarações em uma rede social.





– Acabo de ser informado pelo nosso secretário de Segurança da prisão do DJ Ivis, no caso das agressões a Pamella Holanda. A prisão preventiva havia sido solicitada ontem pela nossa Polícia Civil e decretada há pouco pela Justiça. Que responda pelo crime cometido – disse Camilo.

Pamella publicou as imagens das agressões no último domingo (11). Nos vídeos, é possível ver que ela levou chutes, socos e puxões de cabelo durante uma briga do casal. Holanda fez um boletim de ocorrência no último dia 3, na delegacia da cidade de Eusébio, na Grande Fortaleza.





Segundo informações do portal G1, a ex-mulher de DJ Ivis será submetida a um novo exame de corpo de delito para que seja definida a gravidade das lesões sofridas após as agressões do artista.





O delegado adjunto do distrito que investiga o caso, Tarso Facó, falou a respeito do novo exame nesta quarta-feira, quando mais uma testemunha do caso foi ouvida. Até o momento, pelo menos 10 pessoas já prestaram depoimento às autoridades, que investigam o caso de lesão corporal no contexto de violência doméstica.





O caso é acompanhado pelo Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV) da Polícia Civil.





(Pleno News)