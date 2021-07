URGENTE: Jair Bolsonaro tem obstrução intestinal e será levado para SP

Exames indicaram que o presidente Jair Bolsonaro está com um quadro de obstrução intestinal e deve ser transferido para São Paulo, onde uma junta médica irá avaliar a necessidade de uma cirurgia de emergência. A informação foi divulgada nesta tarde (14) pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República.





A nota do governo não indica se a transferência de Bolsonaro acontecerá ainda nesta quarta.





A obstrução intestinal foi verificada pelo cirurgião gástrico Antonio Luiz Macedo, mesmo médico que operou Bolsonaro após a facada, em 2018.





– Após exames realizados no HFA, em Brasília, o Dr. Macedo, médico responsável pelas cirurgias no abdômen do Presidente da República, decorrentes do atentado a faca ocorrido em 2018, constatou uma obstrução intestinal e resolveu levá-lo para São Paulo onde fará exames complementares para definição da necessidade, ou não, de uma cirurgia de emergência – diz a nota do Ministério das Comunicações. (Pleno News)