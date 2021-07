Brasil passa das 115 milhões de doses aplicadas

O País ultrapassou ontem a marca de 115 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas na população em geral. Já obtiveram ao menos uma dose de vacina mais de 84,3 milhões de pessoas, que representam mais de 40,1% da população geral ou 53,3% da população vacinável (brasileiros com 18 anos ou mais). No total, quase 31 milhões de habitantes estão completamente imunizados (14,7%) com duas doses ou uma dose Janssen, que requer só uma dose para a imunização.

Veja mais sobre: Saúde