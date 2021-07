Ex-mulher de DJ Ivis registra BO contra Geraldo Luís por injúria

A ex-companheira de DJ Ivis, Pamella Holanda, afirmou em suas redes sociais ter registrado um boletim de ocorrência contra o apresentador Geraldo Luís, da Record TV, por injúria contra sua mãe. Segundo a arquiteta, sua mãe nunca recebeu dinheiro para ser conivente com as agressões que ela sofria do parceiro.





– Minha mãe não recebia um centavo do meu ex-companheiro, pelo amor de Deus, que absurdo. Que espécie de mulher seria ela se aceitasse se vender dessa forma? Isso foi veiculado no programa do Geraldo Luís, no qual já tentei contato e também foi feito um boletim de ocorrência em vista da injúria cometida por ele em rede nacional contra a minha mãe – escreveu Pamella em seus Stories do Instagram, neste sábado (17).





Pamella também se defendeu das acusações de internautas de que ela teria se relacionado com DJ Ivis por interesse.





– Eu não saí com conta recheada, com bolsa de marca, nem aparelho de celular de última geração. Eu não dei um golpe, quando eu o conheci, ele não tinha nada. Eu o amei de verdade, eu cuidei, fui fiel, fui mulher, mãe. Eu preciso seguir minha vida, mais do que nunca dar um ponto final de vez. Tudo que for competência da Justiça vai ser feito, isso independente da minha vontade ou da opinião pública – declarou.





A arquiteta afirmou ainda que não está bem, e que tem sofrido ameaças de morte. Ela finalizou as publicações informando que vai se afastar das redes por um tempo para cuidar de sua saúde mental.





(Pleno News)