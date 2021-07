HOMENAGEM DA FAMÍLIA DE JACKSON MARQUES BEZERRA: DOIS ANOS DE VIDA ETERNA E DE MUITAS SAUDADES

“Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma! ”

( Mateus 10, 28 )

Domingo, dia 18 de julho do ano de 2021, faz 2 anos de vida eterna do filho caçula de meus pais e de meu único Irmão, Jackson Marques Bezerra.





Senhor Cristo Jesus, quanto mais o tempo passa, mais a dor e a saudade aumentam!





São 2 anos de dor, saudade e uma tristeza tão grande que rasga a alma, aperta o coração que faz o peito doer e o ar faltar, sem a presença forte, tranquilizadora e alegre do Jackson aqui com a gente.





Senhor Cristo Jesus, quando tiraram o Jackson da gente tiraram também uma parte de nós, principalmente de nossa mãe que sofre e chora todos os dias pela falta do filho tão presente e amado. Eram muitos sonhos, planos e projetos para o futuro, o Jackson era um rapaz jovem, saudável que amava a vida e adora viver e que tinha na vida a principal missão, que era cuidar de nossos pais, principalmente de nossa mãe, que ele amava mais que tudo. O Jackson não era apenas o filho caçula, ele era o chefe da família, desde de criança ele já era responsável, determinado, corajoso e trabalhador, as pessoas ficavam admiradas com o jeito daquele menino de personalidade forte e de uma grande beleza.





Senhor Deus, o que faz diminuir um pouco essa grande tristeza é saber que ele estar em um lugar infinitamente melhor do que o nosso, o lugar que Jesus Cristo concede aos eleitos por ele.





Jackson, muito mais muito obrigado por tudo que tu sempre fez por nós, pelo Filho abençoado, cuidadoso, protetor e dedicado, pelo Irmão companheiro e sempre presente, pelo Amigo fiel, Homem trabalhador, digno e honrado e pelo Profissional exemplar que tu sempre foi.





Nós fomos abençoados por Deus, com a felicidade e a honra de ter tido o Jackson em nossas vidas e em nossa família, muito obrigado Senhor Deus por esse privilégio.





Meu Senhor Cristo Jesus, nunca mais será como antes, nunca mais…





Jackson Marques Bezerra,





Nosso maior orgulho;





Maior felicidade;





Maior amor;





Melhor lembrança;





E hoje nossa maior saudade.