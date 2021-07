Sobe para 23 o número de casos da variante Delta no Rio

O secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz informou neste sábado (17) em sua conta no Twitter que mais 15 casos da variante Delta foram confirmados na cidade do Rio de Janeiro, elevando o total para 23.





De sexta (16) para sábado, o número de casos confirmados da variante Delta saltou de três para 23, conforme avança a investigação sobre sua circulação na cidade.





Na sexta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde informou que estava acompanhando 23 pessoas que tiveram contato com os primeiros sete casos que haviam sido confirmados na cidade.





A variante Delta foi identificada pela primeira vez na Índia e se tornou a quarta variante de preocupação sinalizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), ao lado da Alfa, Beta e Gama. As três anteriores tiveram seus primeiros casos sequenciados no Reino Unido, na África do Sul e no Brasil.





As variantes de preocupação recebem atenção especial das autoridades de saúde porque têm potencial maior de transmissão. Apesar disso, a Secretaria Municipal de Saúde ressalta que as medidas preventivas são as mesmas.





– A população deve manter o distanciamento, usar máscaras e higienizar as mãos com álcool 70 ou, quando possível, água e sabão – disse a secretaria.





(Agência Brasil)

Image by © Science Picture Co/Science Faction/Corbis Foto: Science Picture Co / © Science Picture Co/Science Faction/Corbis