Homem acusado de estuprar as próprias filhas é preso em Teresina

Um homem identificado como Marcos Soares Vinícius de Sousa, de 37 anos, foi preso pelos policiais do 13° Distrito Policial na manhã desta sexta-feira (09), no bairro Promorar, na zona Sul de Teresina, pelo crime de estupro de vulnerável. Ele é acusado de estuprar as próprias filhas, menores de idade.





Em entrevista ao Meionorte.com, o delegado Odilo Sena, titular do 13° DP, explicou que segundo as informações do inquérito policial, produzido pela Delegacia de Polícia Civil de Elesbão Veloso, ele estuprava as filhas desde o ano de 2018. “A mais afligida é a mais nova, que hoje tem 11 anos, mas na época tinha oito, nove anos de idade; sendo que uma delas houve cópula sexual (relação). A mais velha fugiu para casa de uma parente, que cuidou de informar as autoridades competentes”, disse.





Após o início das investigações, Marcos Soares Vinícius, que residia entre Francinópolis e Elesbão Veloso, fugiu para Teresina. Diante disso, a Delegacia de Elesbão pediu apoio a Diretoria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública (DRCI) e depois para o 13° DP.





“Com as informações iniciais, começamos um levantamento de localização e identificação do indivíduo, que hoje pela manhã, após aproximadamente 3 semanas de investigação, foi preso pelos nosso policiais, com apoio da DRCI”, finalizou. Conforme o inquérito, o pai mostrava vídeos pornográficos para as filhas. Além disso, os exames das duas vítimas constataram que elas foram violentadas pelo pai. (Fala Piauí)