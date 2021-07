Apoiador do PT, ex-jogador Casagrande ataca Neymar após craque defender patriotismo

Ex-jogador sem grande relevância na história do futebol brasileiro, Casagrande respondeu ao desabafo postado por Neymar, atual melhor jogador do país, em que pedia patriotismo do povo brasileiro.





Em texto publicado no GE, o polêmico comentarista de viés esquerdista chamou Neymar de “súdito” do presidente Jair Bolsonaro, opinando que a dupla deixou os argentinos motivados para a decisão.





“Mais de 500 mil mortos no país pela Covid-19, governo negacionista que não comprou a vacina quando deveria para poder salvar vidas, escândalo da rachadinha com a família Bolsonaro, violência policial nos morros do Rio matando crianças e muitas pessoas inocentes…Nada disso deixa o “patriota” Neymar bravo. Mas, se falarem que vão torcer contra a Seleção, porque Messi é o maior ídolo da garotada brasileira, isso irrita muito”, escreveu.





O petista ainda afirmou que Neymar “não tem identificação nenhuma com a torcida brasileira” e que o atacante é o jogador “mais antipático, debochado e desrespeitoso do futebol mundial”.





“Desta vez, o presidente Jair Bolsonaro e seu súdito Neymar deixaram os argentinos motivados para essa final porque, como os dois não respeitam ninguém, falaram coisas que transformaram essa partida como a mais importante da história para os nosso vizinhos”, afirmou o eleitor de Lula. (Folha da República)