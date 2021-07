Zambelli rebate Barroso: “Se tem tanta vontade de legislar assim, pede demissão e se candidate ano que vem”

A deputada federal Carla Zambelli, apoiadora do presidente Jair Bolsonaro, foi até as suas redes sociais para mandar uma mensagem para o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso.





O ministro, por sua vez, publicou uma tuíte em que manda uma indireta ao presidente Bolsonaro após o mandatário ofendê-lo, o chamando de “idiota” e “imbecil”.





“DICAS DA SEMANA: – Um livro: A ditadura escancarada, Elio Gaspari – Um pensamento: “Quando um homem de bem responde um insulto com outro insulto, ele permite que o mal vença. Não é preciso responder. O mal consome a si mesmo”. – Uma música: Cálice”, escreveu o magistrado.





A parlamentar respondeu a publicação do ministro.





“Podia começar a semana ouvindo seu próprio conselho: cale-se. Vossa Excelência não deve fazer campanha contra uma Proposta de Emenda à Constituição. Mas se tem tanta vontade de legislar assim, pede demissão e se candidate ano que vem. Veremos quantos votos terá.”, escreveu ela. (Folha da República)