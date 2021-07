Vacinado com 2 doses, senador Otto Alencar está com Covid-19

Integrante da CPI da Covid-19, o senador Otto Alencar (PSD-BA), de 73 anos, foi diagnosticado com Covid-19 nesta sexta-feira (9). Alencar já foi imunizado com as duas doses da vacina contra o vírus.





A nota enviada pela assessoria afirmou que o senador começou a manifestar sintomas da Covid-19 na terça-feira (6). Ele apresentou coriza e leve dor de cabeça. A confirmação da doença veio através de um exame PCR.





– Com fé em Deus, logo estarei de volta ao trabalho. Sempre usei máscaras, álcool gel e não participei de aglomerações. O vírus está comunitário. Todos devem se cuidar muito e manter as medidas de segurança recomendadas pelas autoridades sanitárias – disse o senador na nota.





Apesar da doença, ele segue acompanhando virtualmente as audiências e oitivas da CPI da Covid-19. (Pleno News)