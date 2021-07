HOMEM DE 68 ANOS É MORTO COM PERFURAÇÃO A FACA NA ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO

Um homem de 68 anos morreu após se envolver em uma briga na tarde da segunda-feira (12) na localidade de Santo Reis, zona rural de São Benedito.





De acordo com informações da Polícia, a vítima identificada como Antônio José de Sá, foi atingido com uma perfuração a faca durante uma discussão com outro homem que fugiu após o crime.





O Sr. Antônio José, ainda foi socorrido ao hospital mas não resistiu e morreu momentos depois. Ao Ibiapaba 24 horas, a PM informou que o agressor já foi identificado e que realiza diligências na região com o objetivo de capturá-lo. (Ibiapaba 24 horas)