Lula afirma que crise vivida em Cuba é culpa dos Estados Unidos

Em uma série de tuítes publicados na manhã desta terça-feira (13), o ex-presidente Lula culpou os Estados Unidos pela crise que motivou os protestos que tomaram as ruas de Cuba no último final de semana. De acordo com o petista, os norte-americanos seriam os responsáveis pelo que chamou de “entrave que impede o desenvolvimento cubano”.





– Se Cuba não tivesse um bloqueio, poderia ser uma Holanda. Tem um povo intelectualmente preparado, altamente educado. Mas Cuba não conseguiu nem comprar respiradores por causa de um bloqueio desumano dos EUA – escreveu Lula.