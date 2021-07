Homem é "expulso" de rodízio depois de comer demais

O pintor João Carlos usou as redes sociais, na terça-feira (13), para relatar que foi impedido de continuar em um rodízio de massas por ter comido demais. O caso aconteceu em um restaurante de São Paulo, e viralizou nas redes sociais.





– Os caras mandou [sic] eu parar só por causa disso aqui ó: eu comi 14 pratos – relatou.





Nas imagens era possível ver a quantidade de pratos já usados por ele.





João Carlos contou que o rodízio custou R$ 19,90, e que os funcionários ofereceram o dinheiro de volta para ele parar de comer e ir embora.





– Tô fazendo esse vídeo pra mostrar que isso não se faz, não. Me botaram pra correr. O cara falou que não vai me servir mais, não, então estou deixando registrado.





O relato do pintor foi destaque também na TV. Ele acabou concedendo entrevistas a vários programas.





No Instagram, ele mostrou que acabou conseguindo voltar ao rodízio.





– Voltei ao rodízio e agora com liberação total do Ragazzo pra come o que eu quiser. Comi 35 pratos – escreveu.