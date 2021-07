Médico de Bolsonaro diz que ele deve ter alta em dois dias

Médico de Jair Bolsonaro, o cirurgião gástrico Antônio Macedo afirmou ao jornal O Globo, nesta sexta-feira (16), que o presidente deve ter alta em até dois dias. Macedo adiantou que Bolsonaro deverá fazer dieta cremosa nos próximos dias e, em seguida, passar a alimentos pastosos. Só então poderá se alimentar normalmente.





– Ele [Bolsonaro] está evoluindo muito bem. A alimentação dele depois da alta ainda não será normal. Ele continuará comendo alimentos cremosos e não-fermentados.





A informação é a mesma divulgada pelo último boletim médico do presidente, que está internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, desde a última quarta-feira (14). O comunicado diz que o presidente “passa bem e permanece evoluindo satisfatoriamente, com a conduta médica inalterada”.





Ainda nesta sexta, Bolsonaro publicou uma foto em que aparece caminhando pelo hospital. O presidente demonstrou boa disposição.





– Em breve, de volta a campo, se Deus quiser! Muito fizemos, mas ainda temos muito a fazer pelo nosso Brasil! Obrigado pelo apoio e [pelas] orações. Um forte abraço a todos! – escreveu. (Pleno News)