Homem investigado por tráfico de drogas é preso em flagrante pela PC-CE em Sobral

Uma investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) culminou na prisão em flagrante de um homem de 29 anos. Ele estava em posse de entorpecentes. A captura ocorreu nessa terça-feira (27), em Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. Drogas, celulares e dinheiro foram apreendidos na ação policial.





Gleiciano Carlos de Sousa (29), que já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e três procedimentos por roubo, foi preso em flagrante após ser abordado pela Polícia Civil em posse de materiais ilícitos. A prisão se deu após equipes da Delegacia Municipal de Sobral receberem denúncias sobre a comercialização de entorpecentes no bairro Sinhá Sabóia, em Sobral.





De posse do endereço exato, os agentes de segurança foram até o local citado e já avistaram Gleiciano empreitando fuga. Sem êxito, o homem foi contido e no imóvel os investigadores encontraram cerca de 195 gramas de maconha, divididas em trouxinha, duas gramas de cocaína e crack, além de dois celulares, R$ 649,00 em espécie e uma balança de precisão. Com isso, ele e todo material foram conduzidos à Delegacia Municipal de Sobral. Na unidade, ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.





As denúncias também podem ser encaminhadas também para o telefone (88) 3677-4291, da Delegacia Municipal de Sobral. O sigilo e o anonimato são garantidos. (SSPDS/CE)