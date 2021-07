UNINTA Conquiste: Escolha sua graduação com 30% de bolsa e acesso ao FIES

O Centro Universitário Inta (UNINTA) lança uma oportunidade única para os estudantes que desejam ingressar no ensino superior ainda neste ano, a campanha UNINTA Conquiste. Com a condição especial promocional, cinco graduações escolhidas terão bolsa de 30%, ainda com possibilidade de conquistar adesão ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). A inscrição para o processo seletivo é gratuita.





Com o UNINTA Conquiste, as mensalidades custam a partir de R$ 573,73*, para o semestre 2021.2. As graduações participantes da campanha são: Administração, Educação Física, Engenharia de Produção, Gastronomia e Jornalismo. As aulas para os estudantes que se matricularem terão início já no mês de setembro.









Financie com FIES





Além da bolsa de 30%, é possível inscrever-se também no FIES, que pode financiar até 97% do curso. Para isso, é necessário ter nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em qualquer edição a partir de 2010. A nota mínima precisa ser de 450 pontos na média das provas e uma nota diferente de zero na redação. As inscrições do FIES estão abertas até o dia 30 de julho no site fies.mec.gov.br . Já as inscrições para o Processo Seletivo podem ser feitas no site do UNINTA.









Simule agora e inscreva-se na página:









*Valor promocional referente à mensalidade do curso de Jornalismo com bolsa de 30%, para ingresso em 2021.2.