Homem mata namorada e duas filhas dela a facadas

Um homem é suspeito de matar a ex-namorada, as duas filhas dela e ferir a caçula, de nove anos, em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo na manhã desta quinta-feira (15). Vizinhos das vítimas contaram que ouviram os gritos de socorro dentro da casa.





Um vídeo mostra o momento em que ele deixa o local do crime de bicicleta e com as roupas sujas de sangue. Ele atacou as vítimas com golpes de faca.





Quando o socorro chegou, a mãe, Daniela, de 40 anos e as filhas, Maria Eduarda de 15 e Manuela de 13 já estavam mortas. A menina mais nova, de 9 anos, está internada em estado grave com ferimentos na cabeça.





De acordo com testemunhas que eram próximas do casal, o suspeito é funcionário da prefeitura de Caraguatatuba. Ele e Daniela ficaram juntos por cerca de três anos. O suspeito não aceitava o fim do relacionamento e tentou reatar com a vítima diversas vezes. Equipes da polícia civil e militar tentam localizá-lo.





Fonte: Fala Piauí