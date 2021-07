FENÔMENO BIZARRO! Após vespas gigantes, tornado de minhocas assusta e intriga comunidade científica

O fenômeno, que ganhou o nome de "worm tornado" (tornado de minhocas), está intrigando cientistas.





O registro foi feito recentemente em Hoboken (Nova Jersey, EUA). Centenas de minhocas em um parque às margens do Rio Hudson se movimentavam em forma de um ciclone.





A misteriosa formação em espiral apareceu na calçada de concreto do lado de fora de um prédio residencial.

Uma moradora saiu para uma caminhada matinal na última quinta-feira (25/3), quando avistou centenas de minhocas espalhadas ao longo da passarela, relata o site "Live Science".





Mas então ela percebeu algo ainda mais estranho: várias minhocas formando uma espiral onde a ponta da grama encontrava o concreto.





Ela percebeu que não havia canos abertos nas proximidades e, em uma parede de um prédio próximo, as criaturas escorriam pelo meio-fio e para dentro do redemoinho.





A residente então enviou fotos do "espetáculo assustador" para a vereadora Tiffanie Fisher, que postou no Twitter as imagens com a horda de anelídeos invertebrados, perguntando: "Worm Tornado? Alguém já viu algo assim?"





"Esta forma de tornado é realmente interessante", disse Kyungsoo Yoo, professor do Departamento de Solo, Água e Clima da Universidade de Minnesota (EUA), ao Live Science. Ele acrescentou que, embora as minhocas sejam conhecidas por emergir em massa do solo após a chuva, ele nunca os tinha visto formar uma espiral antes.





Fonte: Extra Online