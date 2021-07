Homem que fingia ser menina é preso por abusar de 70 garotos

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu, nesta quarta-feira (21), um homem acusado de abusar sexualmente de pelo menos 70 crianças em diversos estados do Brasil e no próprio DF. A prisão aconteceu em Teresina, no Piauí, mas ele foi enviado ao Distrito Federal, onde cumprirá prisão preventiva no Centro de Detenção Provisória (CDP), na Papuda.





Segundo os investigadores, o pedófilo se passar por uma menina adolescente nas redes sociais, chamada Luíza Emanuelly. Com isso, ele atraia meninos e adolescentes de todo o Brasil. Seu modus operandi consistia em manter conversas com as vítimas durante semanas, todas com conteúdo sexual. A partir daí, ele convencia os meninos a enviar fotos e vídeos em que aparecem nus.





Com as imagens comprometedoras em mãos, o predador sexual divulgava as fotos em grupos de amigos das vítimas – para o qual usava outros perfis na mesma rede social.





– Desde março, foram identificadas mais de 70 crianças de todo o Brasil com as quais o autor mantinha contato. Estima-se que o número de vítimas seja ainda muito maior – afirmou a delegada adjunta da 13ª DP, Ágatha Braga.





Peritos do Instituto de Criminalística irão analisar o material apreendido para apurar se outras pessoas também estavam associadas ao criminoso. (Pleno News)