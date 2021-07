Irmãos são executados a bala na zona rural de Santana do Acaraú

Os irmãos Caio Breno Canafístula, 24 anos e Bruno Canafístula, 22 anos foram mortos a tiros na noite desta terça-feira (13) na residência onde moravam na comunidade de Pacovas/Beira Rio, no Distrito de Baixa-Fria, na zona rural de Santana do Acaraú. Segundo testemunhas, os dois já estavam dormindo quando pelo menos dez homens armados chegaram em motocicletas, invadiram a residência e executaram as vítimas, Bruno foi morto ainda dentro de casa e Caio Breno que faria aniversário nesta quarta-feira (14) foi assassinado em frente da residência.





Em 14 de junho a Policia Civil prendeu dois irmãos das vítimas, eles são suspeitos de cometerem crimes na região, entre eles de tocaram fogo em uma residência na noite do dia 28 de maio deste ano. Não há informações sobre os autores dos crimes. A Policia Civil abriu inquérito para apurar os crimes.





(Tribuna dos Vales)