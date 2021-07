“Brasil não será uma nova Cuba”, diz Bolsonaro

Jair Bolsonaro usou a suas redes sociais na noite desta terça-feira (13), para tranquilizar e dizer que o Brasil “não será uma nova Cuba”. O chefe do executivo citou ações do governo para fazer o desabafo na rede social.

Mais cedo, Bolsonaro já havia criticado as reações do regime cubano às manifestações contra a crise econômica no país. Ele também criticou a prisão de um opositor ligado a Juan Guaidó, autoproclamado presidente venezuelano, divulgada hoje no país. O regime da Venezuela decretou a prisão de Freddy Guevara, acusando-o de terrorismo.





“No momento em que a ditadura comunista cubana ataca duramente o seu povo que pede o fim do regime que o mantém na miséria, no atraso e até hoje sufoca sua liberdade, o ditador Maduro promove ataque armado ao PR Juan Guaidó. Que Deus proteja nossos irmãos cubanos e venezuelanos!”, disse Bolsonaro





Milhares de cubanos levaram sua insatisfação com o governo às ruas, em uma das maiores manifestações contra a ditadura em décadas. O ditador Miguel Díaz-Canel, chamou os manifestantes de “mercenários” bloqueou WhatsApp, Instagram, Facebook e Telegram no país. (Folha da República)