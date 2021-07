Lula diz que um segundo turno entre ele e Ciro seria “extraordinário para o Brasil”

Durante entrevista ao jornal O Liberal, o ex-presidiário Lula afirmou que “seria extraordinário para o Brasil” um possível segundo turno entre ele e o socialista Ciro Gomes na eleição presidencial de 2022.





“Seria extraordinário para o Brasil que disputasse o Ciro e eu o segundo turno, sabe? Eu acho que seria uma vitória da democracia esplendorosa, como era vitoriosa a democracia quando eu disputava com o Fernando Henrique (Cardoso), com o Serra, com o Alckmin“ — disse Lula.





A declaração do chefão do PT, que já apoiou figuras como Hugo Chávez e Fidel Castro — ditadores —, vai de encontro com uma outra declaração dada pelo presidente do PDT, Carlos Lupi. Segundo o dirigente política da sigla que é encabeçada por Ciro Gomes, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, não chegará ao segundo turno da eleição presidencial de 2022.





“A CPI [da Covid] ajuda a informar a responsabilidade de Bolsonaro e, com isso, sua queda é iminente” — disse Lupi.





“Tenho defendido a tese de que teremos um 2º turno entre Ciro e Lula há algum tempo, justamente por considerar que, ao assumir o governo, Bolsonaro mostrou sua real personalidade ao povo brasileiro” — acrescentou.





(Folha da República)