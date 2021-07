Mãe é presa por aceitar dinheiro para não revelar estupro da filha

Nesta quinta-feira (22), um homem de 80 anos foi preso suspeito de estuprar uma menina de 4 anos, em Maribondo (AL). A mãe da criança também foi detida porque, investigações da Polícia Civil, apontam que ela recebia R$ 100 do idoso para permitir o crime.





O caso foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil pelo Conselho Tutelar do município alagoano. A polícia revelou que existe a denúncia de que a mãe da criança também recebeu dinheiro de outros homens para permitir o estupro da garotinha. As informações são do portal G1.





A vítima foi encaminhada para um abrigo. Já a mulher e o idoso continuam presos à disposição da Justiça.