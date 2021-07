“Com Ciro na Casa Civil, chance de impeachment vai a zero”

O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, avaliou a escolha de Ciro Nogueira para a Casa Civil como “um ponto positivo para o governo”. Ele disse que a decisão reduz a zero a possibilidade de um impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. A indicação de Onyx Lorenzoni, porém, foi criticada.





– Muito competente, muito articulado. Acho que o governo marcou um gol com Ciro e marcou dez gols contra com a nomeação do Onyx. Coitado dos brasileiros que estão desempregados! – disse Maia à CNN.





Onyx foi indicado para assumir o antigo Ministério do Trabalho, que agora foi recriado pelo presidente Bolsonaro com o nome de Ministério do Emprego e Previdência. Maia classificou a medida como “loucura”.





– Onyx para cuidar do emprego no Brasil? Estamos perdidos! É agora que o brasileiro vai ficar desempregado mesmo. É uma loucura! – declarou.