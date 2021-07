MARIDO E MULHER GRÁVIDA MORREM EM GRAVE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM TIANGUÁ

Um casal morreu após ter se envolvido em um grave acidente de trânsito no inicio da noite do sábado (10), na BR 222 em Tianguá. O casal trafegava em uma motocicleta quando ocorreu uma colisão com um uma Caminhonete Hilux. O piloto da moto identificado como Francinon, morreu no local e o corpo da esposa só foi encontrado por volta das 10h30 deste domingo (11) em um matagal próximo ao local do acidente. A mulher foi identificada como Vanessa de Sousa de Carvalho, que tinha 28 anos e estava grávida.





No momento do acidente, o motorista da Hilux, de 45 anos, ficou ferido e foi socorrido ao hospital local.





Equipes da Polícia Militar e PRF (Polícia rodoviária Federal) estiveram no local do acidente até a chegada da Perícia Forense que removeu o corpo ao IML (Instituto Médico Legal) de Sobral.





(Ibiapaba 24 horas)