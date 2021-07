Marido é preso suspeito de agredir mulher por ela se negar a fritar torresmo para ele

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante suspeito de agredir sua mulher, de 42, depois que ela se recusou a fritar torresmo para ele. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (27), na cidade de Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta das 20h da noite anterior, ao chegar da academia, a mulher encontrou o marido ingerindo bebida alcoólica em casa. Segundo relato da vítima à polícia, o homem estava "bastante alcoolizado" e, assim que viu a mulher, pediu para que ela fritasse torresmo.





Com a negativa da mulher, o suspeito teria ficado "muito nervoso" e chegou a falar para a vítima que "seu negócio era apenas academia de ginástica". No quarto do filho de 5 anos, que estava dormindo, o homem começou agressões verbais e, em um momento, tentou tomar o celular da vítima, apertando sua mão e pescoço.





Ainda segundo relato da mulher, ela conseguiu empurrar o homem e ele pegou uma faca na cozinha e jogou o objeto em direção à vítima e ao filho. A faca acertou a porta do banheiro. Depois disso, ele falou que iria matar a mulher, o filho deles e o enteado que estava dormindo.





A mulher teve ferimentos nas mãos, mas não precisou de atendimento médico. Todos os envolvidos foram para a Delegacia de Plantão de Betim. De acordo com a Polícia Civil, depois de ser ouvido, o homem teve sua prisão em flagrante ratificada. O suspeito pagou a fiança de R$ 3 mil e seria liberado ainda na tarde desta terça-feira (27).





Com informações do portal G1