Com 60% da população vacinada, mortes e casos de covid no Brasil caem 40%

O Brasil registrou queda de 40% no número de mortes em decorrência da Covid-19 no período de um mês.





A razão para a redução de casos fatais é a ampliação do calendário de vacinação que já atingiu mais de 96 milhões de brasileiros com pelo menos a primeira dose do imunizante.





De acordo com informações da plataforma LocalizaSUS, do Ministério da Saúde, a média móvel entre os dias 25 de junho e 25 de julho chegou a marcar 42% a menos de mortes, indo de 1,92 mil óbitos para 1,17 mil por dia.





A tendência de queda é observada desde o início das vacinações e, neste momento, o Brasil já atingiu 60% de toda população vacinável com ao menos a primeira dose.





São consideradas vacináveis todo brasileiro com idade superior a 18 anos, o grupo é composto por cerca de 160 milhões de pessoas.





(Diário do Poder)