MEC autoriza, com nota máxima, curso de Direito do UNINTA EaD

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), publicou em seu sistema e-MEC na tarde do sábado, 10 de julho, o resultado da avaliação para autorização do curso de Direito na modalidade a distância do Centro Universitário Inta (UNINTA). O relatório pontuou nota máxima para a graduação, que agora aguarda publicação no Diário Oficial da União para que possa ser ofertada em todo o território nacional.





A visita virtual do INEP/MEC ocorreu entre os dias 05 e 06 de julho de 2021, ocasião na qual foram avaliadas dezenas de critérios, sobretudo relacionados à infraestrutura, projeto pedagógico e qualidade do corpo docente. O UNINTA recebeu avaliação máxima na imensa maioria dos indicadores, consolidando no projeto da graduação a distância a mesma excelência aplicada em seu curso presencial e em sua modalidade EaD, ambos também autorizados com nota máxima pelo Ministério da Educação.





A Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional, Profa. Me. Graça Maria de Morais Aguiar e Silva, destaca o projeto pedagógico moderno e inovador do Direto EaD como um dos pontos altos da avaliação, reforçando o trabalho conjunto realizado entre a PRODI e o NDE e colegiado do curso, coordenado pelo Prof. Dr. Manoel de Castro Carneiro Neto. “Vivenciamos na avaliação do Curso de Direito EaD um grande desafio, por ser nossa primeira visita do MEC realizada de forma virtual. Ao mesmo tempo, estávamos confiantes na estrutura robusta que temos de suporte ao EAD, já recredenciado com nota máxima, e, o mais importante, nosso Projeto Político Pedagógico para o curso, que foi elaborado e defendido por um grande time de profissionais”, afirmou.





Com centenas de convênios consolidados pelo UNINTA, o curso prepara-se para ofertar 5 (cinco) mil vagas por ano, em todo Brasil, distribuídas em seus mais de 180 polos de educação a distância, desde que estes apresentem os requisitos e a estrutura necessária para apoiar o curso com qualidade. Estes compreendem, para além do porte e estrutura física, uma rede de parcerias locais com órgãos do judiciário, que possam oferecer aos estudantes a oportunidade de desenvolver suas habilidades em estágios e espaços de práticas.





“Onde o UNINTA entra, entra para ser o melhor”, afirmou vitorioso o coordenador, Prof. Dr. Manoel de Castro Carneiro Neto. E completou: “O curso é um dos poucos de Direito a distância autorizados com nota máxima no Brasil. Estamos empolgados para mostrar a qualidade que já temos no presencial também no EaD. Esta é uma modalidade revolucionária que vem para incluir na educação pessoas que não tinham como se afastar de suas casas ou atividades profissionais para se dedicar à graduação, muitas vezes longe das suas cidades. Este bacharelado vem realizar sonhos, com imensa qualidade de ensino, pesquisa e extensão”.









O UNINTA EAD





Autorizado com nota máxima em 2014 e recredenciado com o mesmo conceito em 2019 e 2021, o UNINTA EaD hoje está presente em todas as regiões do Brasil, com mais de 180 polos, e também na Flórida, EUA. Com mais de 22 mil estudantes, a instituição é uma das que mais crescem no país, tendo registrado 2750% de crescimento apenas nos últimos 4 anos.





A modalidade leva a todo o território nacional a missão institucional estabelecida por seu chanceler, Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Junior, de “promover a educação superior de qualidade, formando cidadãos capazes de transformar a realidade social, com base em inovações científicas e tecnológicas de diversas áreas do conhecimento, respeitando os princípios éticos, culturais e humanistas, visando o desenvolvimento da sociedade”.