MORRE SEGUNDA VÍTIMA DO ACIDENTE NA RODOVIA 178

Morreu nesta madrugada de domingo (11), no hospital Santa Casa de Sobral, a segunda mulher atropelada por um caminhão Mercedes-Benz na tarde de sábado (10), na rodovia 178, que liga Sobral e Santana do Acaraú.





Guilhermina, conhecida por “Guir”, era a condutora da moto modelo Shineray e sua companheira identificada por Karoline estava na garupa e se destinavam para a cidade de Santana do Acaraú/CE.





O acidente aconteceu na altura da localidade de Madeira, quando um caminhão atropelou de forma violenta as duas mulheres. O motorista do caminhão saiu ileso. A passageira da moto, conhecida por Karoline morreu no local e Guir foi socorrida para o hospital, mas não resistiu e morreu.





Segundo informações, as duas mulheres moravam no Jabotá II, em Sobral e mantinham um relacionamento amoroso. A PRE esteve no local do sinistro, adotando as providências até a chegada da perícia forense.





(Olivando Alves)