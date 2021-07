Vídeos de DJ Ivis dando socos e chutes em mulher são divulgados em rede social

Vídeos do cantor e produtor musical DJ Ivis agredindo a companheira foram divulgados nas redes sociais, na tarde deste domingo (11). Nas imagens, é possível ver o paraibano dando socos e chutes em Pamella Holanda, de 27 anos.





Em quatro vídeos, DJ Ivis aparece em casa, na sala e no quarto do bebê, agredindo a companheira. Em um dos arquivos divulgados, um homem assiste à agressão, mas não interfere. Em outro momento, a agressão acontece na presença da babá e da filha do casal. Pamela ainda publicou imagens de ferimentos na boca.





No Instagram, DJ Ivis tentou explicar como os conflitos começaram. "Isso era uma guerra de quinta-feira (8) para cá, onde foi chamada uma viatura para minha casa. Pois eu estava sendo acusado de lesão corporal, que eu estava correndo no condomínio com uma faca na mão. Isso tenho como provar que não tava".

Veja mais sobre: violência

Com informações do DN