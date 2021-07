“Muita coisa terá que ser revisada quando a gente voltar!”, diz Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que “muita coisa” terá que ser revisada caso ele volte a ser presidente do Brasil. O ex-presidente disse que é contra as privatizações que estão sendo realizadas pelo governo atual, como a da Eletrobras e a dos Correios. A fala foi durante uma entrevista à Rádio Salvador FM nesta 3ª feira (6.jul.2021).





“Se o governo não sabe administrar, por que é governo? Ninguém precisa de governo para vender as coisas públicas que foram construídas com esforço do povo brasileiro. Muita coisa terá que ser revisada quando a gente voltar ao governo.”





O ex-presidente criticou a situação do emprego no país. Lula mencionou o recorde no desemprego e a diminuição do emprego formal na população. O ex-presidente afirmou que a reforma trabalhista “abandonou os trabalhadores” e precisa ser alterada.





Lula também afirmou que o teto de gastos é desnecessário se há um presidente com compromisso e plano estratégico para governar. “O teto de gastos é uma questão de responsabilidade. Você não pode ter um teto de gastos e deixar o povo passando fome para atender aos interesses dos credores do sistema financeiro“, disse.





Lula afirmou ainda que governou com responsabilidade econômica por 8 anos. Disse que em um eventual novo governo, ele não teria o teto de gastos. O ex-presidente já afirmou que, se eleito, irá acabar com o teto de gastos. (Folha da república)