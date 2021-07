MULHER DENUNCIA NEGLIGÊNCIA MÉDICA DOS HOSPITAIS: SANTA CASA E HOSPITAL REGIONAL NORTE

Mulher envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando negligência médica dos hospital: Santa Casa e Regional Norte.

Confira a íntegra da denúncia:

"Oi bom dia!





Gostaria de fazer uma denúncia de negligência contra o Hospital Santa Casa e o Hospital Regional Norte, em Sobral.





Sábado, dia 10 de Julho, fui até a Santa Casa atrás de atendimento na maternidade com contrações e sangramento, fui atendida e me deram medicação pra dor, eu estava com uma gravidez de alto risco.





Passei o domingo com dores, quando foi na segunda-feira, as contrações aumentaram e a bolsa rompeu. Meu pai me levou em carro particular, era pra gente ir pra Santa Casa, mas como minha filha nasceu dentro do carro, fomos pro hospital mais próximo, que era o hospital regional. Eu estava apenas com 23 semanas de gestação. Quando chegamos no hospital regional, fizeram hora pra socorrer eu e minha filha. Perguntando por encaminhamento, f oi preciso meu pai gritar pra uma médica ir até o carro.





Quando vieram, ainda ficaram fazendo hora com minha filha nas mãos até que ela parou de respirar. Foi aí que a médica decidiu entrar no hospital com a minha filha, d emorou uns 10 a 15 minutos pra entrarem com a minha filha.





Ela foi pra reanimação é poucos minutos minha irmã chegou com a notícia que minha filha tinha falecido. Se no sábado, a Santa Casa tivesse feito meu internamento teria sido mais rápido o socorro pra minha filha.