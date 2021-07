Internado, Bolsonaro sai do quarto e visita pacientes “vizinhos”

Internado por causa de uma obstrução intestinal, o presidente Jair Bolsonaro decidiu, nesta quinta-feira (15), sair do quarto onde se recupera para visitar pacientes “vizinhos”, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.





O gesto inusitado não demorou a ganhar a internet após a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, divulgar uma foto do chefe do Executivo no quarto de uma outra paciente. Michelle escreveu “custoso demais” na legenda da foto, dando a entender que o presidente era teimoso por não ter ficado de repouso.





Um outro internauta também divulgou a imagem da visita do presidente. Ele destacou a boa aparência de Jair Bolsonaro.





– Foto recente do presidente. Ele saiu do quarto e foi visitar os outros pacientes. Um parente de uma pessoa que estava internada bateu essa foto a mais ou menos 30 minutos atrás. Aparência ótima do nosso presidente – escreveu.





O internauta informou também que havia um grupo evangélico orando por Bolsonaro na porta do hospital.





– Nesse momento tem um grupo de cristãos da igreja Renascer em missão de oração, na frente do hospital, pelo presidente da República. “Nenhuma arma forjada contra vc prevalecerá” – citou.





AGUSTÍN FERNANDEZ





Ainda nos stories de Michelle Bolsonaro, a primeira-dama divulgou um pequeno vídeo que mostra a visita de seu amigo pessoal, o maquiador Agustin Fernandez. Desde a eleição Bolsonaro, o maquiador e a primeira-dama se aproximaram e são vistos tanto em projetos tocados por Michelle no governo quanto em reuniões íntimas e familiares. (Pleno News)