Mulher é mordida por carrapato e adquire doença incurável

Os carrapatos são pequenos aracnídeos ectoparasitas hematófagos, responsáveis pela transmissão de várias doenças. Esse bichinhos costumam sobreviver em locais como vegetais e até mesmo frestas na parede, podendo ser uma grande ameaça para o ser humano.





Além de ser um parasita em alguns animais, o carrapato pode virar de cabeça para baixo a vida das pessoas, pois uma das enfermidades provocadas por esse inseto é a chamada doença de Lyme, uma infecção bacteriana que pode causar uma vida inteira de sintomas debilitantes e acometeu famosos como Justin Bieber e Avril Lavigne.





Outra vítima desta doença foi a britânica Kelly Allaway, que foi mordida por um carrapato em setembro do ano passado. Ela é funcionário de um berçário da cidade de Bristol, que fica localizada na Inglaterra, e teve sua vida terrivelmente afetada após o episódio.





Kelly conta que, no dia seguinte à picada, sua perna tinha uma erupção cutânea. A mulher, de 44 anos de idade, também diz que ficou se sentindo mal após acordar na manhã posterior à mordida do carrapato. “Eu me senti como se um elefante tivesse pousado no meu pescoço – eu estava grogue e doendo todo“, disse.





Kelly conta ter enviado uma fotografia da erupção para o seu médico, que lhe receitou alguns antibióticos. Mesmo com os remédios, a britânica não conseguiu dormir naquela noite, pois sentia fortes dores de cabeça.





A doença de Lyme nem sempre é fácil de ser detectada pelos médicos. Ela pode acometer pessoas de qualquer idade e seus sintomas podem ser parecidos com os de uma gripe ou até mesmo do coronavírus. Quando o carrapato morte um ser humano, a pessoa costuma apresentar uma erupção na pele, geralmente oval ou circular na região atingida.





Fonte: i7