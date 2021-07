Mulher é presa após dirigir por meses com corpos de sobrinhos no carro

Nesta sexta-feira (30), a polícia de Baltimore, nos Estados Unidos, informou ter prendido uma mulher após flagrá-la dirigindo com os cadáveres de dois sobrinhos no porta-malas do carro. Legistas apontam que os homicídios aconteceram há mais de um ano, a julgar pelo estado de decomposição das vítimas.





De acordo com informações do jornal The Baltimore Sun, Nicole Johnson, de 33 anos, foi parada em uma blitz por excesso de velocidade na quarta-feira (28). As autoridades decidiram rebocar o automóvel ao constatarem irregularidades nos documentos da motorista.





– Não importa, não estarei aqui em cinco dias. Todos me verão no noticiário fazendo minha grande estreia – declarou ela ao ter o veículo confiscado.





Durante o interrogatório, Nicole confessou ter agredido a sobrinha diversas vezes, até que ela batesse com a cabeça no chão e morresse. A mulher pôs o corpo da menina no porta-malas em maio do ano passado, mas continuou usando o carro naturalmente. Um ano depois, o cadáver do menino também foi colocado no veículo, envolvido em um saco plástico.





Nicole Johnson responderá por diversas acusações, entre elas abuso infantil resultante em morte. (Pleno News)