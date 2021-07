Em artigo publicado, Major-brigadeiro afirma que há uma trama para derrubar Bolsonaro

Em seu artigo publicado no site do Clube Militar, Rodrigues afirma que existe uma trama com objetivo de derrubar o presidente e evitar sua reeleição. No texto, ele também tece críticas as urnas eletrônicas, além de mencionar políticos do PT como os interessados em derrubar o Chefe de Estado, como o ex-presidente Lula, Lindbergh Farias e a deputada federal Gleisi Hoffmann. Ele também cita o ex-ministro Celso de Mello e integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid.





O militar afirma que o Brasil caminha para o que ele define como ‘destino traçado pelo foro de São Paulo’ e critica a passividade dos apoiadores de Bolsonaro.





“O Brasil caminha celeremente para retomar o destino para ele traçado pelo Foro de São Paulo, de transformá-lo num leão-de-chácara da América Latina e nós, povo, instituições civis e Forças Armadas, assistimos passivamente essa caminhada. É uma luta desigual, onde o inimigo utiliza as armas mais deploráveis para atingir seus objetivos”, diz um trecho. (…)





Em outra parte do texto, o Major também faz críticas severas em direção aos membros da CPI, chamando-os de bandidos investidos de Poder judicial.





“O descrédito pelo inimigo de uma reação institucional chegou a tal ponto que bandidos investidos de poder judicial para compor uma Comissão de Inquérito desmoralizada pela qualidade ética e intelectual dos seus integrantes, forjada com objetivos específicos e intenções preconcebidas”, diz ele.





Fonte: O Dia