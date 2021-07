Mulher morre após tentativa de assalto no bairro Bom Jardim nesta quarta-feira (30); veja vídeo

Uma mulher foi baleada e morreu após uma tentativa de assalto no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, na noite desta quarta-feira (30). A vítima foi abordada ao sair de seu veículo e entrou em uma luta corporal com o criminoso.





Imagens de câmeras de segurança mostram que o homem armado atira para cima após balear a mulher e em seguida tenta levar o carro da vítima, mas não consegue.





Caso aconteceu por volta das 18h30 na rua Dr. Fernando Augusto. De acordo com informações colhidas pelo Sistema Verdes Mares com policiais do 32º Distrito Policial (DP), o assaltante acabou roubando o carro de um idoso que estava próximo ao local e empreendeu fuga.





O veículo tomado de assalto foi abandonado momentos depois da ocorrência ainda no bairro Bom Jardim. Até a publicação desta matéria ninguém havia sido preso.





A Polícia Civil do Ceará (PCCE) informou, em nota, que mantém diligências pela 2ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com intuito de capturar os suspeitos de participação no caso.





Ainda segundo a PCCE, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local colhendo subsídios para a investigação. Outros detalhes serão repassados em momento oportuno para que a investigação não seja atrapalhada.

Mulher morre após tentativa de assalto no bairro Bom Jardim nesta quarta-feira (30) https://t.co/sXLJZ6aBB2 pic.twitter.com/epBPDCVgJg — Diário do Nordeste (@diarioonline) July 1, 2021