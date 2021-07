RJ: Polícia apreende ambulância com 500 quilos de maconha

Uma ambulância que carregava quase meia tonelada de maconha foi apreendida por policiais na madrugada desta quarta-feira (30), na rodovia Presidente Dutra, na altura de Seropédica, na Baixada Fluminense. O motorista da ambulância e mais dois homens, que estavam em um Renault Logan, usado como escolta, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.





Segundo a delegada Natacha Alves de Oliveira, da 14ª DP (Leblon), as investigações do Núcleo de Inteligência indicam que o carregamento saiu de São Paulo e iria abastecer as favelas da Zona Sul do Rio de Janeiro.





– De acordo com as nossas investigações, esses criminosos transportam drogas em ambulância justamente para despistar o trabalho da polícia. Há informações de que eles não são ligados a uma facção específica, mas atuam no fornecimento para comunidades sob o domínio de diversos grupos criminosos – disse ao jornal O Globo.





O inquérito aponta que Alex Evangelista Mendes da Silva, de 43 anos, que estava no Logan, é dono de três empresas do ramo da saúde: de serviços em geral, de resgate e remoções de pacientes e de uma clínica de reabilitação para dependentes químicos e alcoólatras. O grupo havia alugado o carro no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, às 8h desta terça-feira, por R$ 167,20. O veículo seria devolvido no mesmo horário nesta quarta.





Além de Alex, foram levados para a delegacia Rogério Rodrigues de Oliveira, de 39 anos, e Pedro Henrique dos Santos Perrella, de 26. Os três se mantiveram em silêncio durante o interrogatório. (Plenos News)